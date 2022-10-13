Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, ворог здається, а Збройні Сили України продовжують відганяти загарбників з нашої землі.

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Ворог отримав наказ припинити наступ

За минулу добу українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з-поміж мобілізованих та невиконання бойових наказів.

Кадирівцям наказали вогнем зупиняти відступ росіян

Російські окупанти завдяки наступу ЗСУ відступають на Херсонському напрямку. Втім, щоб цього запобігти, кадирівці отримали доручення згори.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, кадирівцям наказали обстрілювати тих росіян, які відступають на Херсонщині.

До речі, ситуація на Південнобузькому напрямку залишається складною та динамічною у розвитку. Попри це, Сили оборони тримають контроль над ситуацією і змушують ворога відступати.

ЗСУ не встигають за окупантами, що тікають

На Херсонщині росіяни втікають із відвойованих населених пунктів так, що Збройні Сили України просто не встигають їх наздоганяти. Так, російське командування бачить небоєздатність тих частин, які відступають.

Також серед російських окупантів на Херсонщині помітна серйозна паніка, вона має стратегічні наслідки.

"Влада" Лисичанська тікає з міста в очікуванні ЗСУ

Як повідомляють українські спецслужби, у Лисичанську повний хаос і ніякої "влади" у місті нема. "Керівництво" та командири росіян втекли подалі.

Зараз там залишився тільки особовий склад різних російських угруповань, який без зупинки мародерить.

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