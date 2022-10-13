Точные наземные удары нанесли врагу потери

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 13 октября. Также точными ударами защитники уничтожили 4 склада с боеприпасами, артиллерию и другую технику.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели,

– говорится в сообщении.

Успехи ВСУ в воздухе

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 32 удара. В Генштабе подтвердили поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

К слову, в Воздушных силах ВСУ отчитывались, что вчера удалось сбить 19 таких беспилотников. Украинские защитники ликвидировали:

российский ударный вертолет Ка-52,

17 дронов-камикадзе Shahed-136;

2 беспилотника Zala Ланцет.

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Обратите внимание! По данным Генштаба по состоянию на 12 октября, на войне против Украины погибли 63 380 российских оккупантов. При этом украинские военные всегда отмечают, что реальные потери врага могут быть больше, ведь установить точное количество невозможно из-за активных боевых действий.