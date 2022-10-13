Точные наземные удары нанесли врагу потери
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 13 октября. Также точными ударами защитники уничтожили 4 склада с боеприпасами, артиллерию и другую технику.
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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели,
– говорится в сообщении.
Успехи ВСУ в воздухе
Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 32 удара. В Генштабе подтвердили поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.
К слову, в Воздушных силах ВСУ отчитывались, что вчера удалось сбить 19 таких беспилотников. Украинские защитники ликвидировали:
- российский ударный вертолет Ка-52,
- 17 дронов-камикадзе Shahed-136;
- 2 беспилотника Zala Ланцет.