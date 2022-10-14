О потерях врага в регионе, а также успешной работе украинских военных рассказали в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что на Южнобужском направлении ситуация стабильно сложная, но контролируемая.

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Враг атакует, но ВСУ эффективнее

Как отмечают в ОК "Юг", оккупанты дважды атаковали позиции украинских защитников в районе Давыдова Брода. Для этого враг использовал вертолет, а также штурмовик. К счастью, обошлось без потерь.

В то же время авиаудары ВСУ были в 3,5 раза больше по количеству, а также в десятки раз эффективнее, если говорить об эффективности. Удалось поразить:

4 позиции ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах;

3 места скопления живой силы, оружия и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Но это еще не все. Ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполнили более 190 огневых задач. В результате удалось уничтожить:

2 РСЗО "Ураган",

РСЗО "Град",

тяжелую огнеметную систему "Сонцепек",

станцию радиоэлектронной борьбы,

2 120-миллиметровых миномета,

3 танка,

3 командных пункта подразделений российской 35-й армии.

Кроме того, "приземлили" два беспилотника типа "Орлан-10". С помощью этих дронов оккупанты пытались вести воздушную разведку, но достичь желаемых результатов им не удалось.

Риск ракетных ударов сохраняется

В то же время в ОК "Юг" отметили, что воздушных тревог игнорировать ни в коем случае не стоит. Только в акватории Черного моря находится 15 вражеских судов. Из них – на боевом дежурстве – 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр", в том числе один подводный. Общее количество ракет, которыми они оснащены, – до 20 единиц.

Напомним, что 13 октября российские военные атаковали Украину ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Известно, что один из вражеских снарядов удалось сбить в небе над Одесской областью.

Еще четыре снаряда оккупантов ликвидировали силами, а также средствами ПВО Воздушного командования "Запад".

Сама атака производилась по объектам критической инфраструктуры на Западе Украины. Известно, что две ракеты оккупантов попали в военный объект на Львовщине.

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