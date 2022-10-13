В ОК "Південь" повідомили, що силами протиповітряної оборони було знищено ракету типу "Калібр", якою ворог, атакував Україну з акваторії Чорного моря.

До речі Росіяни влучили в один з військових об'єктів у Львівській області

Сили ППО знищили 5 "Калібрів"

У Повітряні Сили ЗС України розповіли, що Росія атакувала Україну близько 17:00. Ворог випустив "Калібри" по об'єктах критичної інфраструктури у західному регіоні.

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Захід". Ще одну крилату ракету "Калібр" знищено на Півдні підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь".