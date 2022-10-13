На щастя, жодна з ракет не влучила в ціль. Про це на брифінгу розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Читайте також Під час масової повітряної тривоги пролунали вибухи у Хмельницькому, Житомирі й Тернополі

На Тернопільщині ППО збила ворожі ракети

Жодна ракета не влучила в ціль. ППО спрацювала на відмінно. Вибухи було чути в деяких районах області. Над Тернопільщиною було чути багато прольотів, також можна було почути, як працює ЗСУ,

– розповів Володимир Труш.

Він також зауважив, що жертв немає, як і інформації про руйнування.

"Це ще раз доводить, що росіяни ведуть нечесну війну та не за всіма правилами – поводяться як терористи, обстрілюючи мирне населення", – зауважив очільник місцевої ОВА.

Він також звернувся до жителів області, щоб ті не викладали відео з роботою ППО. Адже в мережі вже є багато таких кадрів й за це передбачена кримінальна відповідальність.

Труш закликав людей економити електрику

Окрім того, глава Тернопільської обласної військової адміністрації закликав людей максимально економити електроенергію.

"Використовуючи її бездумно, ми не даємо можливість законектити електроенергію на сусідні області, які ще не відновили повністю роботу", – розповів Володимир Труш.

Під час масованої атаки росіяни обстріляли Тернопіль

Під масованої атаки по Україні 10 жовтня російські окупанти запустили ракети по місту Тернопіль. За даними очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша, у місті спрацювала протиповітряна оборона.

Варто пригадати, що крім Тернопільщини, вибухи пролунали в інших українських областях. Зокрема, від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у таких містах:

Тернопіль;

Львів;

Кременчук;

Кривий Ріг;

Одеса;

Харків;

Конотоп;

Дніпро;

Запоріжжя;

Черкаси;

Миколаїв та Миколаївщина;

Житомирська область та Житомир;

Київська область та Київ;

Хмельницька область та Хмельницький;

Івано-Франківська область;

Рівненська область.

Дивіться також – Олександр Коваленко розповів, для чого Росії масований обстріл України: відео