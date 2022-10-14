Війна Росії з Україною триває 8 років та 233 дні. За цей час українські захисники та захисниці показали цілому світу, що таке – титанічна мужність та незламність справжніх воїнів. Наші герої перемагають ворога на землі та у небі й невтомно йдуть уперед. Захисники та захисниці рятують життя мільйонам українців й повертають в українські міста та села рідні синьо-жовті прапори.

Зауважте 14 жовтня – День захисників і захисниць України 2022: історія заснування свята

Ранок 24 лютого для команди сайту 24 каналу розпочався з тривожних дзвінків одне одному й роботи. Тоді з'явилися перші повідомлення, що російські окупанти перетнули державний кордон, а українські міста – потерпають від ворожих обстрілів.

Однією з перших опублікували новину "Гради" б'ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира". Було боляче й страшно. Але віра у захисників та захисниць втримувала від прірви паніки та відчаю. Ми розуміли, що перебуваємо під захистом наших героїв. Отже, все буде добре. Отже, обов'язково напишемо новину про перемогу України.

Ми щодня дякуємо героям за ще один день, за свої домівки, свої міста, улюблену роботу, ранкову каву та обійми з найріднішими. Сайт 24 каналу вітає українських захисників та захисниць з їхнім святом та дякує за захист на землі та у небі.

Привітання для воїнів від команди сайту 24 каналу

Анастасія Зазуляк – головна редакторка.

Сьогодні кожен із нас вкотре думає про "свого" чи "свою". Як і щодня. Чекає найбажанішого ранкового "все ок", а найбільшу радість відчуває від "ми вийшли", "село наше", "без 200 і 300".

Нехай кожен, хто втратив зв'язок – побачить позначку "онлайн". Кожен, хто чекає з полону – знайде прізвище у списках повернутих. Нехай усіх нас невдовзі об'єднає не черговий збір, а одночасне "ми перемогли, я їду додому".

Вдячна за кожен новий день.

Наталя Боднар – шеф-редакторка:

Дякую, що захищаєте нас і тримаєте фронт війни, поки ми працюємо на інформаційному фронті. Дякую за кожен “+” і кожне “живий”. Дякую, що завдяки вам ми говоримо про перемоги на фронті.

Віримо у вас, говоримо про вас, підтримуємо і любимо! Пам'ятаємо усіх загиблих і пам'ятаємо ціну нашої свободи нині.

Вероніка Гавриленко – заступниця головної редакторки.

Дякую, що оберігаєте мене і мою родину від "освобожденія", бо моя справжня українська свобода – це ваша кров, нерви, час і життя. Дякую вам за те, що моя мама у Чернівцях ще не бачила ракет, не чула звуків прильоту і не дихала отруйним димом російських снарядів. Дякую, що я змогла у такий буремний час вийти заміж, хоч, звісно без традиційних гулянок-наливанок.

Емал Набі – заступник головної редакторки.

Дякую усім воїнам за те, що оберігаєте, а особливо операторам ППО, які вже двічі влучно збивали ракети над моїм домом. Особиста подяка бойовому медику Андрію Остапчуку за те, що навіть після важкої травми продовжує рятувати наших хлопців та дівчат від смерті, страху та болю.

Юля Михайлова – заступниця редактора маркетплейсів.

Захисники та захисниці, дякуємо Вам, що бороните всю Україну! Хоч і розумію: слів подяки замало, адже те, що ви робите – неоціненно. Завдяки Вашій щоденній праці мільйони українців живі, а держава – незалежна. Ваша незламність та сила у протистоянні ворогу надихнули нас створити міцний тил: вся Україна об'єдналась, як ніколи раніше. Все це – завдяки Вам! Пишаємось кожним з Вас і віримо, що перемога не за горами! Слава Героям і ЗСУ

Іван Магуряк – редактор стрічки новин.

Дякую вам за кожну збиту ракету над моїм містом і за те, що мій дім цілий. І дякую за те, що мої друзі змогли виїхати з зони бойових дій. І найголовніше – дякую за те, що я можу жити та працювати з впевненістю у завтрішньому дні.

Софія Ковнір – редакторка стрічки новин.

Дякую вам, наші захисники, за те, що маю можливість продовжувати жити далі у своєму місті та насолоджуватися повітрям цієї осені. Дякую вам за захист міста, де живуть мої рідні, до яких я маю змогу їздити.

Мар'ян Чупак – редактор стрічки новин.

Дякую, що дозволяєте мені вірити в те, що у нас найкращі Збройні Сили у світі. Кожного разу, коли я переглядаю відео звільнень українських міст від російських окупантів, я переконуюсь, наскільки незламна та бойова наша армія. Вочевидь, ці перемоги не даються вам так просто, як може здаватися на перший погляд. Ви платите за кожний деокупований населений пункт своїми життями. Однак за це Україна упродовж всієї своєї історії називатиме вас Героями. Ми пам'ятатимемо ваші подвиги й ніколи не пробачимо звірств ворогам.

Мар'яна Бекало – редакторка стрічки новин.

Дякую вам, що світ не закінчився 24 лютого.

Дякую, що зупиняєте вогонь й не дозволяєте йому спалити усіх нас.

Дякую за Львів. За старовинні кам'яниці, театри, музеї й кожен вцілілий камінчик бруківки.

Дякую, що цієї весни під моїм вікном розквіт бузок. А тепер він – у золоті й має свої квітучі плани на майбутній травень.

Дякую за кожну збиту ракету й "приземлений" дрон-камікадзе.

Дякую за майбутню новину про перемогу.

Більше вітань воїнам від журналістів сайту 24 каналу

"Я дякую за те, що відчуваю себе в безпеці попри кожну випущену ракету. Дякую, що можу прокидатися кожного дня з впевненістю, що у мене є майбутнє. Будьте відважними та сильними, бо ви наша надія".

"Я п'ю каву зранку. Читаю книгу. Готую вечерю. Обіймаю рідних. І за кожну таку звичну й буденну справу я дякую нашим захисникам і захисницям".

"Дякую, що охороняєте нас на землі та в небі".

"Найсильніші, найхоробріші, найвідважніші, найспритніші, найбезстрашніші! Дякую, захисники та захисниці України!".

"Захисники й захисниці, дякую за вашу силу і незламність! Завдяки вам Україна обов’язково вистоїть і переможе окупантів".

Вічна пам'ять усім загиблим захисникам та захисницям. Ми живі – бо ви ціною власного життя зупинили ворога й не залишили йому жодних шансів реалізувати свої звірячі плани. Ваш подвиг – назавжди у серцях та назавжди в історії. Ви зберегли Україну, континент, цілий світ.