Кадри обстрілу поширив журналіст Андрій Цаплієнко. Він написав, що під вогнем опинилися міста від Луганська до Житомира.
Важливо Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас
Користувачі у соцмережах пишуть, що у Харкові чутно звуки вибухів та пострілів. Сталося це після цинічної заяви Володимир Путіна.
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Неспокійна ніч в Україні
- У Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи. Це сталося після того, як президент Росії оголосив про військову операцію в Україні.
- У Києві на лівому березі спочатку було чутно 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунали ще 2 вибухи.
- У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків.