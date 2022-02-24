Кадри обстрілу поширив журналіст Андрій Цаплієнко. Він написав, що під вогнем опинилися міста від Луганська до Житомира.

Важливо Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас

Користувачі у соцмережах пишуть, що у Харкові чутно звуки вибухів та пострілів. Сталося це після цинічної заяви Володимир Путіна.

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Неспокійна ніч в Україні

У Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи. Це сталося після того, як президент Росії оголосив про військову операцію в Україні.

У Києві на лівому березі спочатку було чутно 5 потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунали ще 2 вибухи.

У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.



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