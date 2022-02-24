Кадры обстрела распространил журналист Андрей Цаплиенко. Он написал, что под огнем оказались города от Луганска до Житомира.
Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс
Пользователи в соцсетях пишут, что в Харькове слышны звуки взрывов и выстрелов. Произошло это после циничного заявления Владимира Путина.
"Грады" бьют вдоль всей границы: смотрите видео
Неспокойная ночь в Украине
- В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент России объявил о военной операции в Украине.
- В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще 2 взрыва.
- В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.