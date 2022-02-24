Так, утром 23 февраля жители Киева проснулись от звуков громких взрывов. Они прозвучали ориентировочно в районе Троещины.

Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс

Первым о взрывах в Киеве заявило CNN. Далее это стали подтверждать очевидцы в сети. Кроме того, заявляют о взрывах в Бердянске и Краматорске.

Киев обстреливают баллистическими ракетами, – журналист

Журналист Андрей Цаплиенко заявил, что по Киеву, Харькову и другим городам начались ракетные удары. По его словам, столицу обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами.

Гудели сирены

Сообщают, что слышали звуки сирен аварийных служб. Заметим, о взрывах начали сообщать около 05:00 – после того, как глава страны-агрессора Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Важно! Следует сохранять спокойствие, поскольку это могут быть подготовленные провокации для запугивания.

СМИ сообщают о взрывах в Киеве / Скриншот из видео