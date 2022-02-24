Так, зранку 23 лютого жителі Києва прокинулися від звуків гучних вибухів. Вони пролунали орієнтовно в районі Троєщини.

Важливо Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас

Першими про вибухи в Києві заявило CNN. Далі це стали підтверджувати очевидці в мережі. Крім того, заявляють про вибухи в Бердянську та Краматорську.

Київ обстрілюють балістичними ракетами, – журналіст

Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що по Києву, Харкову та іншим містам почались ракетні удари. За його словами, столицю обстрілюють крилатими та балістичними ракетами.

Гуділи сирени

Повідомляють, що чули звуки сирен аварійних служб. Зауважимо, про вибухи почали повідомляти близько 05:00 – після того, як глава країни-агресора Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Важливо! Слід зберігати спокій, оскільки це можуть бути підготовлені провокації для залякування.

ЗМІ повідомляють про вибухи в Києві / Скриншот з відео

Обстріли та вибухи у Харкові: