Глава Кремля цинично заявил, что в планы России не входит оккупация Украины. Это при том, что 8 лет назад Москва оккупировала украинский Крым и Донбасс.

Читайте также Боевики официально попросили у Путина отразить "атаку" ВСУ

Путин нагло разбрасывался обвинениями и угрозами в сторону нашего государства и Запада. Он дерзко отметил, что столкновение России с "националистическими силами в Украине" – неизбежно. Мол, это лишь вопрос времени.

Путин врал об "угрозе от Украины"

Цинизм российского президента не имеет границ. Путин обратился к военным Украины и призвал "немедленно сложить оружие и идти домой". Оправдания таким действиям были крайне дикие – он подчеркнул, что Россия будет защищаться от "тех, кто взял Украину в заложники", заявил Путин. "Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины", – не унимался он.