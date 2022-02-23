Пресс-служба Кремля обнародовала фото обращений террористов. Они просят Путина оказать помощь в "отражении агрессии" ВСУ.

Заметьте Боевики требуют, чтобы ВСУ "покинули Донецкую область и вывезли оружие"

Боевики цинично заявляют, что желают избежать жертв среди мирного населения. При этом уже неделю обстреливают дома гражданских жителей, школы и детсады.

Ранее Путин поручил ввести войска на Донбасс

Глава государства-агрессора 21 февраля "признал" фейковые "республики" на оккупированном Донбассе и подписал с боевиками договоры о дружбе. В указах Путин поручил ввести свои войска на Донбасс – мол, для мира. Хотя российские наемники и так восьмой год воюют на оккупированных территориях Украины.

Затем марионетки Кремля потребовали, чтобы ВСУ покинули свою же территорию добровольно. Речь идет о Донецкой области.

Байден предупредил Зеленского о нападении России

В США полагают, что Россия нападет на Украину в течение следующих 48 часов.

Американские СМИ пишут, что президент США Джо Байден уже якобы предупредил украинского лидера Владимира Зеленского.

СМИ пишет, что Россия нападет на Украину не только с временно оккупированного Донбасса, но и из Беларуси.

Мол, войска отправятся в Киев. Предупреждали, что операция начнется с кибератаки, а затем наземного вторжения.

Может заинтересовать – Рада ввела чрезвычайное положение на всей территории Украины: