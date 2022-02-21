Все о решении российского президента по "легализации" псевдореспублик оккупированных Донетчины и Луганщины, а также реакцию на это мирового сообщества и Украины, читайте в материале.

К теме Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

"Признание" псевдореспублик: с чего все началось

Разговоры о возможном "признании" государством-агрессором боевиков из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей начали вести уже давно. 15 февраля 2022 года Госдума России обратилась к Владимиру Путину с просьбой "легализовать" их.

В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. Международное сообщество осудило инициативу Думы и призвала Путина не прибегать к таким шагам.

Уже 21 февраля главари боевиков сами попросили российского президента признать их "независимость".

Глава Кремля собрал заседание Совбеза, на котором заявил, что решение относительно псевдореспублик Донбасса примет еще 21 февраля.

Россия "легитимизировала" боевиков на Донбассе

Через несколько часов после заседания Путин выступил с видеообращением. Во время него политик наговорил много глупостей про Украину, он искажал историю и даже прибегал к угрозам.

Свою речь глава Кремля завершил словами о "признании" Москвой боевиков на Донбассе. Далее он подписал с террористами договоры "о дружбе, сотрудничестве и помощи".

Впоследствии в России сказали, за какими границами признали боевиков. Говорят, что якобы сделали это в тех границах, которые фактически установлены. Кроме того, Москва еще и цинично выдала, что якобы "не нарушила Минские соглашения, потому что не является стороной конфликта на Донбассе".

Содержание "документов"

В Москве уже даже обнародовали тексты указов о признании псевдореспублик.

Оба документа состоят из 5 пунктов. В первом речь идет собственно о "признании" псевдореспублик по просьбе их главарей из-за якобы несоблюдения Украиной Минских соглашений.

Второй пункт предполагает работу над налаживанием "дипломатических отношений" России с квазиреспубликами. В следующем речь идет о подготовке договора о дружбе и сотрудничестве, который Путин и главари боевиков уже подписали.

Четвертый пункт фактически предусматривает официальный ввод российских войск на временно оккупированные территории – для якобы "поддержания мира". Последний же пункт касается того, что указ вступает в силу с момента подписания.

Интересно! На наручных часах Путина заметили не то время, когда он подписывал "признание" боевиков. Стрелки показывали 12:15. Очевидно, что указы были подписаны еще задолго до обнародования, а решение не было спонтанным.

Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео

Цивилизованный мир осуждает признание псевдореспублик

Свое возмущение решением Москвы на осуждение его уже выразили президенты Евросовета и Еврокомиссии – Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Они твердо называют признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.

ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с президентом Владимиром Зеленским,

– подчеркнули они.

В Министерстве иностранных дел Дании назвали такое решение враждебным. Там призвали Россию "прекратить нарушение международного права". Латвия выступила с просьбой к ЕС немедленно ввести санкции против России.

Оперативно отреагировали и в Великобритании. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс обратила внимание, что признание Россией боевиков демонстрирует вопиющее пренебрежение к ее обязательствам по Минским соглашениям. А премьер Борис Джонсон даже прервал собственный брифинг, чтобы позвонить Зеленскому. Страна готовится объявить против государства-агрессора санкции.

Свою реакцию высказала и Италия. В МИД страны также отметили, что решение Путина признать боевиков на оккупированном Донбасса противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путем.

Премьер-министр страны Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что созывает Европейский совет. Он призвал Европу немедленно отреагировать санкциями на действия Москвы, которые являются агрессией против Украины.

Осудили "легализацию" псевдореспублик и в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности. "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию", – заверил он.

В США сообщили, что ожидали от России решения о так называемой "легитимизации" боевиков на Донбассе. Однако Вашингтон с псевдореспубликами не будет вести никаких дел. Уже вскоре Джо Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих квазиреспублик. Документ будет предусматривать, что санкции можно будет применить против любого человека, который ведет свою деятельность на оккупированных территориях.

Свою реакцию на действия Путина обнародовало и Министерство иностранных дел Германии. Там признание квазиреспублик назвали грубым нарушением международного права. Ведомство считает, что глава Кремля нанес удар по всем демократическим усилиям.

В Грузии также осудили циничное решение государства-агрессора. Президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что сценарий 2008 года повторяется. Грузинская лидер выразила свою поддержку украинцам и президенту Зеленскому.

Слова осуждения и беспокойства прозвучали и от лидера соседней Молдовы, а также министра иностранных дел Швеции Анн Линде и правительства Канады.

Страны, признавшие боевиков

Сразу после "легализации" Путиным боевиков на это решение государства-агрессора отреагировала Сирия. Глава страны Башар Асад тоже якобы готов признать "независимость" оккупированных территорий.

Напомним, Асад является давним другом российского режима и лично Путина. Более того, российские войска воевали на стороне армии Асада.

Далее "легитимизацию" террористов "поздравили" главы оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

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