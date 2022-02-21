В Кремле утверждали, что Путин подписал указ сразу после своего видеообращения, то есть около 21:35.

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Обратно в будущее

Очевидно, что указы были подписаны задолго до обнародования, а решение не было спонтанным.



В сети смеются над Путиным, добавляя, что он ушел "обратно в будущее".

Что известно о "признании" боевиков