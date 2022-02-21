В Кремле утверждали, что Путин подписал указ сразу после своего видеообращения, то есть около 21:35.
По теме Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
Обратно в будущее
Очевидно, что указы были подписаны задолго до обнародования, а решение не было спонтанным.
В сети смеются над Путиным, добавляя, что он ушел "обратно в будущее".
Что известно о "признании" боевиков
- Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля созвал в Москве заседание Совбеза. После этого он выступил с видеообращением и официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.
- Путин откровенно угрожал украинцам, заявив, что "покажет декоммунизацию".
- Цивилизованный мир сразу осудил абсурдное решение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а США готовят указ о санкциях.
- Президент Владимир Зеленский созвал СНБО, на котором якобы могут ввести военное положение.
- В Пентагоне заявили, что Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс.