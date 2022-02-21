Такое развитие событий не исключают в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки. Более того, там прогнозируют, что это произойдет в ночь на вторник, 22 февраля.

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В свою очередь российский депутат Калашников заявил, что считает стопроцентной вероятность ввода войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Мир выступил против "признания" боевиков

Путин 21 февраля официального объявил об "определении" пророссийских боевиков. Цивилизованный мир сразу осудил "легитимизацию" марионеток Кремля.

Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию ситуации на Донбассе и нарушает минские договоренности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что действия Путина являются грубым нарушением международного права. Таким образом, агрессор демонстрирует свое нежелание продолжать дипломатический диалог.

Обратите внимание! Джо Байден пообещал дополнительные санкции из-за "признания" боевиков.