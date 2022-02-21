Такого розвитку подій не виключають у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. Ба більше, там прогнозують, що це відбудеться в ніч на вівторок, 22 лютого.

Читайте також США очікували рішення про "визнання" бойовиків, з ними не вестимуть жодних справ, – Білий дім

Своєю чергою російський депутат Калашников заявив, що вважає стовідсотковою ймовірність введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Світ виступив проти "визнання" бойовиків

Путін 21 лютого офіційного оголосив про "визначання" проросійських бойовиків. Цивілізований світ одразу засудив "легітимізацію" маріонеток Кремля.

Єнс Столтенберг заявив, що рішення Москви підриває зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі та порушує мінські домовленості.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що дії Путіна є грубим порушенням міжнародного права. За його словами, таким чином країна-агресор демонструє своє небажання продовжувати дипломатичний діалог.

Зверніть увагу! Джо Байден пообіцяв додаткові санкції через "визнання" бойовиків.