За словами Моравецького, дії Кремля є грубим порушенням міжнародного права. Тому Європа повинна належно на це відреагувати.

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Моравецький закликає ввести санкції

Глава польського уряду наголосив, що дії Кремля є агресією проти України. Крім того, таким чином Кремль демонструє своє небажання продовжувати дипломатичний діалог.

Це акт агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій,

– наголосив Моравецький.

За словами Моравецького, санкції є єдиною мовою, яку розуміє Путін. З приводу введення санкцій глава уряду Польщі скликав Європейську раду.

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