США уже ввели заборону на будь-які інвестиції в псевдореспубліки бойовиків. Однак згодом президент Джо Байден введе ще низку обмежувальних заходів через дії Кремля.

Зауважте У Німеччині засудили визнання проросійських бойовиків: Шольц зідзвонився з партнерами

Ці заходи відрізняються від підготовлених

США разом з міжнародними партнерами підготували пакет санкцій проти Росії. Однак він призначений на випадок, коли Кремль наважиться на наступ на нашу державу.

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що заходи, які введе Джо Байден, будуть відмінними від тих, які вже підготували. Тобто США не використовуватимуть підготовлений пакет санкцій.

Ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них,

– наголосила Псакі.

Крім того, Псакі підкреслила, що США продовжують координацію дій з Україною та іншими міжнародними партнерами щодо своїх подальших дій.

Путін визнав бойовиків