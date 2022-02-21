США уже ввели запрет на любые инвестиции в псевдореспублики боевиков. Однако впоследствии президент Джо Байден введет еще ряд ограничительных мер из-за действий Кремля.

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Эти мероприятия отличаются от подготовленных

США вместе с международными партнерами подготовили пакет санкций против России. Однако он назначен на случай, когда Кремль решится на наступление на наше государство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что меры, которые введет Джо Байден, будут отличаться от тех, которые уже подготовили. То есть США не будут использовать подготовленный пакет санкций.

Эти меры являются отдельными от быстрых и жестких экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним,

– подчеркнула Псаки.

Кроме того, Псаки подчеркнула, что США продолжают координацию действий с Украиной и другими международными партнерами относительно своих дальнейших действий.

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