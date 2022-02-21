США уже ввели запрет на любые инвестиции в псевдореспублики боевиков. Однако впоследствии президент Джо Байден введет еще ряд ограничительных мер из-за действий Кремля.
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Эти мероприятия отличаются от подготовленных
США вместе с международными партнерами подготовили пакет санкций против России. Однако он назначен на случай, когда Кремль решится на наступление на наше государство.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что меры, которые введет Джо Байден, будут отличаться от тех, которые уже подготовили. То есть США не будут использовать подготовленный пакет санкций.
Эти меры являются отдельными от быстрых и жестких экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним,
– подчеркнула Псаки.
Кроме того, Псаки подчеркнула, что США продолжают координацию действий с Украиной и другими международными партнерами относительно своих дальнейших действий.
Путин признал боевиков
- 21 февраля глава Кремля Путин объявил о признании боевиков на Донбассе. Впоследствии подписал соответствующие приказы и договоры о дружбе с главарями своих наемников.
- Международное сообщество сразу же осудило такой шаг. Партнеры Украины призывают ввести санкции против России за такие действия. Кроме того, признание боевиков ознаменовало фактический выход Кремля из Минских соглашений.
- Однако приспешники Кремля в Сирии, Йемене, Чечне и непризнанных республиках на территории Грузии "поддержали" боевиков.