Таку думку висловив російський депутат В'ячеслав Калашніков. Він вважає, що Кремль "100% введе війська".

До теми Повтор сценарію 2008 року, – Грузія засудила визнання бойовиків

Це, за словами російського парламентаря, станеться після підписання договору про допомогу між Кремлем та його маріонетками на Донбасі.

Путін може ввести війська вже вночі

У Пентагоні заявили, що після визнання квазіреспублік Володимир Путін може відправити свої війська на Донбас. Це може відбутися вже вночі проти 22 лютого.

Що цьому передувало

Очільник Кремля 21 лютого офіційно визнав фейкові республіки на окупованому Донбасі. Крім того, він почав відкрито погрожувати Україні та цинічно закликав "негайно припинити бойові дії". Хоча саме Росія й обстрілює населенні пункти та інфраструктуру Донбасу.

В Україні за фактом визнання квазіреспублік відкрили кримінальні справи за статтею про заклики до зміни меж території держави. Після цинічного указу Путіна Рада нацбезпеки та оборони України зібралася на термінове засідання.