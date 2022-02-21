Таку заяву ввечері 21 лютого зробила президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона підкреслила, що сценарій 2008 року повторюється.
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Що сказала Зурабішвілі
"Грузія рішуче засуджує визнання Росією бойовиків. Сценарій, який призвів до окупації 20% грузинської території, повторюється. Грузія – поруч з вами, президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність України", – написала політикиня у твітері.
17 лютого постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не допустити, аби повторився сценарій, який Росія реалізувала з Абзазією та Південною Осетією.
М'яка реакція з боку ООН у 2008 році призвела до тривалої окупації частин грузинської території. Ми сподіваємося, що чинні очільники ООН зробили висновки,
– підкреслив він.
Що сталося у 2008 році
Тоді Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії – автономних областей у складі Грузії. Реагуючи на наміри Тбілісі вступити у НАТО та Євросоюз, Москва ввела свої війська й окупувала ці території.
Незалежність обох псевдореспублік була визнана Росією після війни 2008 року, а потім ще кількома державами, серед яких – Нікарагуа, Венесуела та Сирія. Уряд Грузії, як і весь цивілізований світ, розглядає її як окуповану Росією територію Грузії.