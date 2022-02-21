Таку заяву ввечері 21 лютого зробила президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона підкреслила, що сценарій 2008 року повторюється.

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Що сказала Зурабішвілі

"Грузія рішуче засуджує визнання Росією бойовиків. Сценарій, який призвів до окупації 20% грузинської території, повторюється. Грузія – поруч з вами, президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність України", – написала політикиня у твітері.

17 лютого постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не допустити, аби повторився сценарій, який Росія реалізувала з Абзазією та Південною Осетією.

М'яка реакція з боку ООН у 2008 році призвела до тривалої окупації частин грузинської території. Ми сподіваємося, що чинні очільники ООН зробили висновки,

– підкреслив він.

Що сталося у 2008 році

Тоді Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії – автономних областей у складі Грузії. Реагуючи на наміри Тбілісі вступити у НАТО та Євросоюз, Москва ввела свої війська й окупувала ці території.

Незалежність обох псевдореспублік була визнана Росією після війни 2008 року, а потім ще кількома державами, серед яких – Нікарагуа, Венесуела та Сирія. Уряд Грузії, як і весь цивілізований світ, розглядає її як окуповану Росією територію Грузії.

Довідка. Указ про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії видав Дмитро Медведєв, який тоді був президентом Росії. Сталося це після такого ж звернення Держдуми, як і зараз.