Такое заявление вечером 21 февраля сделала президент страны Саломе Зурабишвили. Она подчеркнула, что сценарий 2008 года повторяется.

Читайте также В Германии осудили признание пророссийских боевиков: Шольц созвонился с партнерами

Что сказала Зурабишвили

"Грузия решительно осуждает признание Россией боевиков. Сценарий, приведший к оккупации 20% грузинской территории, повторяется. Грузия – рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины", – написала политик в твиттере.

17 февраля постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не допустить повторения сценария, который Россия реализовала с Абзахией и Южной Осетией.

Мягкая реакция со стороны ООН в 2008 г. привела к длительной оккупации частей грузинской территории. Мы надеемся, что действующие главы ООН сделали выводы,

– подчеркнул он.

Что произошло в 2008 году

Тогда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии – автономных областей в составе Грузии. Реагируя на намерения Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз, Москва ввела свои войска и оккупировала эти территории.

Независимость обеих псевдореспублик была признана Россией после войны 2008 года, а затем еще несколькими государствами, среди которых Никарагуа, Венесуала и Сирия. Правительство Грузии, как и весь цивилизованный мир, рассматривает ее как оккупированную Россией территорию Грузии.

Справка. Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии издал Дмитрий Медведев, тогда бывший президент России. Произошло это после такого же обращения Госдумы, как и сейчас.