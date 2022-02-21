США готовы немедленно отреагировать на такое решение президента России Владимира Путина. Об этом заявили в Белом доме.

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Байден подпишет указ

Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих "квазиреспублик".

Указ будет предусматривать, что санкции можно будет применить против любого лица, которое ведет свою деятельность на оккупированных территориях.

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