Натомість у Кремлі стверджували, що Путін підписав указ одразу після свого відеозвернення, тобто близько 21:35.

До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Назад у майбутнє

Очевидно, що укази були підписані ще задовго до оприлюднення, а рішення не було спонтанним.

У мережі сміються з Путіна, додаючи, що він пішов "назад у майбутнє".

Що відомо про "визнання" бойовиків