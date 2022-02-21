Сначала глава Кремля подписал приказы о признании псевдореспублик на временно оккупированных территориях Украины. Впоследствии вместе с боевиками Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договор. Церемонию подписания транслировали федеральные каналы.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Россия подписала договор о сотрудничестве с боевиками

После более получасового обращения Путин объявил о признании "независимости" псевдореспублик боевиков. Сразу после этого в Кремле состоялась церемония подписания документов.

Следовательно, Россия подписала с главарями боевиков договор о "дружбе, сотрудничестве и помощи".

Путин подписывает указы о признании боевиков и договоры о дружбе с ними

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