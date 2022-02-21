Алексей Данилов позже вышел на брифинг к журналистам, сообщает 24 канал. Секретарь СНБО сообщил, что заседание не закрывалось, оно продолжается. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.
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Данилов рассказал, что во время заседания обсудили ситуацию возле украинских границ. Также заслушали доклады генпрокурора Ирины Венедиктовой и членов СНБО.
Секретарь СНБО заверил, что Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.
Мы четко понимаем, что территория нашей страны – это Крым и все области, входящие в нашу территорию, согласно Конституции,
– подчеркнул Данилов.
Брифинг СНБО после экстренного заседания: смотрите видео
Что происходило 21 февраля
- Оккупанты на Донбассе продолжали нарушать режим тишины. Они били из минометов, гранатометов, пулеметов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, стрелкового оружия. При обстреле Новолуганского погиб гражданский житель.
- Вражеские снаряды попали в тепловую электростанцию в Луганской области. Несколько населенных пунктов остаются обесточенными.
- Тем временем в Москве Владимир Путин созвал заседание Совбеза. На нем обсуждали вопросы признания боевиков из оккупированного Донбасса. Мероприятие превратилось в традиционное для официальной Москвы шоу пропагандистов. Докладчики упражнялись в "мастерстве" распространения фейков об Украине.
- Впоследствии Путин выступил с абсурдным и циничным обращением. Глава Кремля объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса. Кроме того, российский президент откровенно угрожал украинцам и фантазировал о ракетах НАТО.