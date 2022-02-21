Алексей Данилов позже вышел на брифинг к журналистам, сообщает 24 канал. Секретарь СНБО сообщил, что заседание не закрывалось, оно продолжается. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.

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Данилов рассказал, что во время заседания обсудили ситуацию возле украинских границ. Также заслушали доклады генпрокурора Ирины Венедиктовой и членов СНБО.

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.

Мы четко понимаем, что территория нашей страны – это Крым и все области, входящие в нашу территорию, согласно Конституции,

– подчеркнул Данилов.

Примите во внимание! В Конституции говорится, что в состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь.

Брифинг СНБО после экстренного заседания: смотрите видео

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