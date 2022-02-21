Об обстреле Новолуганского в сети сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он также обнародовал фото разрушений.
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Боевики обстреляли Новолуганское
Войска оккупанта обстреляли под вечер 21 февраля Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления.
Последствия обстрела жилых кварталов Новолуганского / Фото Павла Кириленко
Кроме того, по информации от военного Сергея Нещадима, боевики попали в газовую трубу. В результате из нее начало выходить пламя. Людей эвакуируют из зданий.
Боевики попали в газовую трубу / Фото Павла Кириленко
К сожалению, жертв среди гражданского населения не удалось избежать – погиб мужчина 1970 года рождения.
К сожалению, погиб гражданский мужчина / Фото Павла Кириленко
Обстрелы по гражданским объектам на Донбассе: последние новости
- Из-за обстрелов российских наемников 21 февраля перестала работать Донецкая фильтровальная станция. Без водоснабжения осталось почти 30 тысяч местных жителей.
- Кроме того, боевики снова обстреляли Счастье, а также Врубовку. В результате вражеских атак в населенных пунктах были повреждены линии электропередач, насосная станция, резервуарный парк хранения остатков мазута.
- По информации офицера ВСУ Сергея Нещадима, оккупанты били по частным домам в Марьинке, Зализном, Катериновке.
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