Про обстріл Новолуганського у мережі повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він також оприлюднив фото руйнувань.

Читайте також Бойовики самі підривають інфраструктуру і хаотично обстрілюють населені пункти, – ООС

Бойовики обстріляли Новолуганське

Війська окупанта обстріляли під вечір 21 лютого Новолуганське. За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла й опалення.



Наслідки обстрілу житлових кварталів Новолуганського / Фото Павла Кириленка

Крім того, за інформацією від військового Сергія Нещадима, бойовики влучили у газову трубу. У результаті з неї почало йти полум'я. Людей евакуйовують з будівель.



Бойовики поцілила у газову трубу / Фото Павла Кириленка

На жаль, жертв серед цивільного населення не вдалося уникнути – загинув чоловік 1970 року народження.



На жаль, загинув цивільний чоловік / Фото Павла Кириленка

Доповнюємо новину...