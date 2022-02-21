Найманці країни-агресора під час обстрілів житлових районів застосовують заборонене озброєння. Про це 24 каналу повідомив офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.

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Окупанти гатять з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 і 82 міліметрів. Унаслідок атак противника:

у Мар'їнці – пошкоджено два приватні будинки на вулиці Перемоги, на вулиці Прокоф'єва зруйновано повністю лінії електромережі (це призвело до відсутності електроживлення у близько 300 будинках);

у Новолуганськосму – пошкоджено будинок на вулиці Вишнева;

у селищі Залізне – зруйновано будинок на вулиці Чехова. Осколки від мінометних обстрілів калібру 120 міліметрів майже повністю зруйнували дах будівлі.

У Катеринівці – пошкоджено будинок на вулиці Піонерська.



Окупанти обстрілюють житлові райони Донбасу / Фото Сергія Нещадима



Окупанти обстрілюють населені пункти на Донбасі / Фото Сергія Нещадима

Що відомо про обстріли окупантів

Загалом з 17 лютого 2022 року окупаційні війська здійснили у бік ЗСУ 6 083 обстрілів із забороненого озброєння, використавши при цьому 2 997 одиниць боєприпасів, зокрема для:

танків – 29 одиниць;

артилерії калібру 152 міліметри – 71 одиниць;

артилерії калібру 122 міліметри – 815 одиниць;

мінометів калібру 120 міліметрів – 1562 одиниць;

мінометів калібру 82 міліметри – 549 одиниць.

Задокументовані наслідки обстрілів населених пунктів Українською стороною СЦКК передані до спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Російські найманці обстрілюють житлові райони Донбасу / Фото Сергія Нещадима