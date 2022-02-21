Обстріли окупанти здійснили 21 лютого. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
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Окупанти обстріляли житлові будинки на Луганщині
Врубівка без електрики та газу. Люди знаходяться в бомбосховищах,
– написав Гайдай.
Глава Луганської ОДА пояснив, що проросійські бойовики:
- пошкодили житлові будинки та газопровід, тому 200 споживачів без газопостачання й наразі його неможливо відновити;
- продовжують стріляти.
Ба більше, через обстріли без води, тепла та світла залишилось Щастя.
Сергій Гайдай пояснив, що російські окупанти 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.
Робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця через загрозу життю. Окрім того, станом на 13:00 21 лютого:
- розбитий колектор тепломережі в районі теплової електростанції, тому теплозабезпечення припинено;
- перебита лінія електропередачі, та вже організували ремонт електропостачання.
Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!
– заявив Гайдай.
Окупанти обстріляли Врубівку та Щастя / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая