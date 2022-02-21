Наемники страны-агрессора во время обстрелов жилых районов применяют запрещенное вооружение. Об этом 24 каналу сообщил офицер Объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим.

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Оккупанты бьют из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В результате атак противника:

в Марьинке – повреждены два частных дома на улице Победы, на улице Прокофьева разрушены полностью линии электросети (это привело к отсутствию электропитания в около 300 домах);

в Новолуганском – поврежден дом на улице Вишневая;

в поселке Железное – разрушен дом на улице Чехова. Осколки от минометных обстрелов калибра 120 миллиметров почти полностью разрушили крышу здания.

В Катериновке – поврежден дом на улице Пионерская.



Оккупанты обстреливают жилые районы Донбасса / Фото Сергея Нещадима



Оккупанты обстреливают населенные пункты на Донбассе / Фото Сергея Нещадима

Что известно об обстрелах оккупантов

Всего с 17 февраля 2022 года оккупационные войска совершили в сторону ВСУ 6 083 обстрела из запрещенного вооружения, использовав при этом 2 997 единиц боеприпасов, в частности для:

танков – 29 единиц;

артиллерии калибра 152 миллиметра – 71 единицу;

артиллерии калибра 122 миллиметра – 815 единиц;

минометов калибра 120 миллиметров – 1 562 единицы;

минометов калибра 82 миллиметра – 549 единиц.

Задокументированные последствия обстрелов населенных пунктов Украинской стороной СЦКК переданы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Российские наемники обстреливают жилые районы Донбасса / Фото Сергея Нещадима