Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил. Украинские военные и ранее предупреждали, что боевики таким образом хотят спровоцировать Украину.

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Оккупанты хотят обвинить ВСУ

Так, в ООС предостерегали, что боевики обстреливают населенные пункты, чтобы переложить вину на украинских военных и заставить их открывать огонь в ответ.

Более того, российские наемники цинично открывают огонь, размещая свою артиллерию в жилых кварталах. ВСУ на эти провокации не поддаются и не стреляют.

Поскольку оккупанты хаотично открывают огонь, невозможно предсказать, какой именно населенный пункт следующим попадет под обстрел.

Обстрелы Врубовки и Счастья

Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку. Пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС, а люди остались без электричества, воды и газа.

Спасатели не могут потушить пожар на АЗС из-за того, что обстрелы не прекращаются. В Луганской ОГА не исключают, что могут начать эвакуацию населения.

Что известно об обострении на Донбассе

  • С 17 февраля оккупанты обстреливают украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.
  • В результате обстрелов 19 февраля двое военных погибли, еще 4 – получили ранения. За сутки 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили тишину, 20 февраля было 80 нарушений.
  • 21 февраля на Донбассе подорвался украинский военный. Еще один защитник получил боевое травмирование.
  • Главари боевиков объявили об "эвакуации" людей с оккупированных территорий в Россию. Кроме того, Москва рассматривает "легитимизацию" фейковых "республик".

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