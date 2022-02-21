Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает 24 канал. Он отметил, если обстрелы не прекратятся, то придется принять решение о начале эвакуации.

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Обстрелы на Луганщине происходят хаотично

Гайдай отметил, что обстрелы боевиков – хаотичные. Поэтому невозможно предсказать, какой именно населенный пункт следующим попадет под обстрел.

Результаты циничных действий оккупантов только за 21 февраля – жуткие. Взрывом разрушена АЗС, повреждена ТЭС, также разрушениям подверглись жилые дома.

Что ранее сообщал об обстрелах Сергей Гайдай:

Врубовка – без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома.

Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения.

Счастье – без воды, тепла и света.

Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.

Также был обстрел в районе РЭС, рабочие покинули свои рабочие места

Разбит коллектор теплосети в районе ТЭС. Теплообеспечение прекращено.

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Раньше на Луганщине говорили, что эвакуировать людей не собираются

Отметим, что ранее в Луганской ОГА говорили, что эвакуировать людей не собираются, однако план на всякий случай уже разработали. Гайдай отмечал, что многие владельцы санаториев и отелей на Западной Украине уже заявляли, что готовы принять людей с Востока.

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