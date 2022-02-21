Павел Ковальчук – начальник пресс-службы ООС – рассказал, что обоих военных госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья – удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья – тяжелое,

– заявил Ковальчук.

В Луганской ОГА не исключают эвакуацию

Сергей Гайдай – руководитель Луганской ОГА – рассказал, что в результате обстрелов со стороны оккупантов пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС. Если обстрелы не прекратят, местных жителей могут эвакуировать.

Российские наемники открывают огонь хаотично. Сейчас невозможно установить, какие населенные пункты могут обстрелять. Действия боевиков приводят к жутким последствиям.

Ранее в Луганской ОГА сообщали, что эвакуировать людей не собираются. В то же время план на всякий случай уже разработали. Многие владельцы санаториев и гостиниц на Западной Украине заявляли, что готовы принять эвакуированных с Донбасса.

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