Государство-агрессор продолжает "эвакуировать" к себе людей, проживающих на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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В Москве говорят, что "эвакуировали" 61 тысячу человек
По итогам работы за ночь (на 21 февраля – 24 канал) количество прибывших в Россию жителей Донбасса возросло до 61 тысячи,
– заявили в Москве.
Глава министерства чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян сообщил, что за сутки из Ростовской области в другие регионы России отправили 9 поездов с людьми с оккупированного Донбасса.
Люди просят обещанные деньги
Россия также утверждает, что "выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 1 тысячи эвакуированных".
"У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовят для этих выплат. Мы получили около 4 тысяч заявок", – проинформировали в государстве-агрессоре.
Напомним, 18 февраля российские наемники объявили "эвакуацию" населения оккупированной части Донбасса в Россию.
"Эвакуация" жителей оккупированных территорий в Россию: коротко
- Государство-агрессор распространило фейк, что людям якобы угрожают Вооруженные силы Украины. Хотя жилые районы обстреливают именно российские боевики.
- Владимир Путин пообещал всем "беженцам" по 10 тысяч рублей.
- Сначала людей бросили на произвол судьбы. Всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант Неклиновского района без еды, воды и нормального туалета.
- Позже часть "эвакуированных" разместили в спортзале, а других – в тесных палатках российского МЧС. Обещанных курортов и санаториев люди не увидели.
- В Ростовской области часть местных жителей враждебно восприняла новость о людях с оккупированных Россией территорий.