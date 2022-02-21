Держава-агресорка продовжує "евакуйовувати" до себе людей, які проживають на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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У Москві кажуть, що "евакуювали" 61 тисячу людей
За підсумками роботи за ніч (на 21 лютого – 24 канал) кількість жителів Донбасу, які прибули до Росії, зросла до 61 тисячі,
– заявили у Москві.
Глава міністерства надзвичайних ситуацій Олександр Чупріян повідомив, що за добу з Ростовської області до інших регіонів Росії відправили 9 поїздів із людьми з окупованого Донбасу.
Люди просять обіцяні гроші
Росія також стверджує, що "виплати у розмірі 10 тисяч рублів отримала більш ніж понад 1 тисяча евакуйованих".
"У нас збільшується кількість виплат та документів, які готують для цих виплат. Ми отримали приблизно 4 тисяч заявок", – проінформували в державі-агресорці.
Нагадаємо, 18 лютого російські найманці оголосили "евакуацію" населення окупованої частини Донбасу в Росію.
"Евакуація" жителів окупованих територій у Росію: коротко
- Держава-агресорка поширила фейк, що людям начебто загрожують Збройні сили України. Хоча житлові райони обстрілюють саме російські бойовики.
- Володимир Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів.
- Спочатку людей кинули напризволяще. Усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант Неклинівського району без їжі, води та нормального туалету.
- Пізніше частину "евакуйованих" розмістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС. Обіцяних курортів й санаторіїв люди не побачили.
- У Ростовській області частина місцевих жителів вороже сприйняла новину про людей з окупованих Росією територій.