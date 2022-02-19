Понад тридцять автобусів з жінками, старими та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області. Перші автобуси з українцями почали прибувати ще до півночі.

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Сотні людей, серед яких немовлята, чекають в автобусах

На прикордонному переході "Матвєєв Курган" біженців пересаджували в автобуси. Тоді направляли до Неклинівського району, де мали організувати пункти тимчасового розміщення.

Але до ранку сотні людей, включаючи немовлят, так і залишалися в автобусах.



В Росії людям з окупованого Донбасу розміщення не пропонують / Фото з фейсбуку Олени Романової

Сотні біженців з ночі стоять в автобусах у Червоному Десанті під Таганрогом. Їх ніхто не приймає, діти 12 годин без гарячого харчування. Туалет – у полях. У немовлят закінчується суміш. Ростовська область не готова до прийому біженців. Люди кажуть: Краще б пересиділи у підвалах,

– повідомляли російські ЗМІ.



Люди провели в холодних автобусах всю ніч / Фото з фейсбуку Олени Романової

При цьому, мовиться, що один автобус стояв у полі, бо закінчився бензин, люди переживають за рідних, а діти замерзають.

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