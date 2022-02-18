Проросійські терористи раніше зухвало заявляли, що ЗСУ розпочнуть наступ. При цьому самі вже кілька днів провокативно обстрілюють мирне населення.

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Кого евакуйовують

Російські ЗМІ повідомили, що в першу чергу вивозять дітей-сиріт. Мовиться про 225 дітей зі школи-інтернату номер 1 окупованого Донецька.

Дітей нібито вистроїли на площі перед школою і почали "вантажити" в автобуси.

Що відомо про евакуацію

Терористи повідомили, що місцеве населення будуть евакуйовувати до Росії, а саме у Ростовську область. Вони поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито збираються наступати. Водночас самі ведуть цинічні обстріли мирних людей.

Після таких повідомлень в окупованому Донецьку виникла паніка серед місцевих. На заправках та біля банкоматів утворились черги.

При цьому в Росії заявляють, що їм про плани бойовиків щодо евакуації нічого невідомо. Мовляв, дізнались про все лише з новин.

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