Пророссийские террористы ранее дерзко заявляли, что ВСУ начнут наступление. При этом уже несколько дней провокативно обстреливают мирное население.

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Кого эвакуируют

Российские СМИ сообщили, что в первую очередь вывозят детей-сирот. Речь идет о 225 детях из школы-интерната номер 1 оккупированного Донецка.

Детей якобы выстроили на площади перед школой и начали "грузить" в автобусы.

Что известно об эвакуации

Террористы сообщили, что местное население будет эвакуировано в Россию, а именно в Ростовскую область. Они распространяют фейк о том, что ВСУ вроде бы собираются наступать. В то же время, сами ведут циничные обстрелы мирных людей.

После подобных сообщений в оккупированном Донецке возникла паника среди местных. На заправках и возле банкоматов образовались очереди.

При этом в России заявляют, что им о планах боевиков по эвакуации ничего неизвестно. Мол, узнали обо всем только из новостей.

Оккупанты продолжают обстрелы: смотрите видео