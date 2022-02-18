Бойовики поширюють фейки про те, що ЗСУ будуть наступати. А самі ж терористи останніми днями посилили обстріли, через які страждає мирне населення, повідомляє 24 канал.

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Люди не розуміють, що відбувається

Місцеві повністю дезінформовані. В паніці вони стоять у чергах до банкоматів та заправок.

Черги в окупованому Донецьку: дивіться відео

Бойовики надіслали людям смс-повідомлення щодо евакуації. В ньому також попередили, що можливі проблеми зі зв'язком. Мовляв, через несподіванку зараз багато дзвінків.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що йому написали кілька людей із окупованого Донецька і підтвердили, що в місті лунали дійсно сирени та погано працює мобільний зв'язок. Пострілів у місті, за словами місцевих, не чути. Але бойовики самі створюють ілюзію паніки. Адже саме сьогодні всім "бюджетникам" одночасно видали зарплату, тому вони й побігли знімати гроші в банкомати.

Що відбувається на окупованому Донбасі

Терористи посилили обстріли. Зокрема, 18 лютого обстріляли Щастя в Луганській області. Влучили у житловий будинок села поблизу, також обстріляли залізничну колію, пожежну частину та колону ООН.

При цьому окупанти в усьому нахабно звинувачують ЗСУ. Вони оголосили про евакуацію населення з окупованих територій до Росії.

Також 18 лютого в окупованому Донецьку лунала сирена. Причини цього невідомі.

Окупанти стріляють по житлових будинках: дивіться відео