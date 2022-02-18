Спочатку про екстрену евакуацію повідомив ватажок донецьких бойовиків Пушилін, згодом це зробив і Пасічник. Плани найманців прокоментували ЗМІ в адміністрації губернатора Ростовської області.

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У Ростовській області поки нема інформації щодо евакуації

Там повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Чиновники запевняють, що дізнались про це виключно з новин.

Не в курсі і в регіональному управлінні російського МНС. Там переадресували до органів місцевого самоврядування. Мовляв, це саме їхня компетенція.

Перші автобуси мають виїхати вже ввечері 18 лютого

У Ясинуватій, тим часом, вже повідомили, що перші автобуси з евакуйованими виїдуть в Росію ввечері 18 лютого. Про це інформує Интерфакс. Проте, куди поїдуть всі ці люди – окупанти не конкретизують.

Важливо! Про масштабну евакуацію не проінформовані навіть у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков теж дізнався про те, що відбувається на окупованих територіях, начебто з новин.

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Що відомо евакуацію з окупованих територій Донбасу:

Лідери бойовиків запевнили, що евакуацію погодили з російською владою.

Мовляв, заявили у "квазіреспубліках", так вони хочуть вберегти людей від "планового вторгнення України".

Насамперед найманці хочуть начебто евакуювати осіб похилого віку, жінок та дітей.

Після такої інформації на окупованих територіях розпочалась паніка: люди утворили черги до банкоматів та на автозаправках.