Больше тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Первые автобусы с украинцами начали прибывать еще до полуночи.

Сотни людей, среди которых младенец, ждут в автобусах

На пограничном переходе "Матвеев Курган" беженцев пересаживали в автобусы. Тогда направляли в Неклиновский район, где должны были организовать пункты временного размещения.

Но к утру сотни людей, включая младенцев, так и оставались в автобусах.



В России людям с оккупированного Донбасса размещение не предлагают / Фото из фейсбука Елены Романовой

Сотни беженцев с ночи стоят в автобусах в Красном Десанте под Таганрогом. Их никто не принимает, дети 12 часов без горячего питания. Туалет – в полях. У младенцев заканчивается смесь. Ростовская область не готова к приему беженцев. Люди говорят: лучше бы пересидели в подвалах,

– сообщали российские СМИ.



Люди провели в холодных автобусах всю ночь / Фото из фейсбука Елены Романовой

При этом говорится, что один автобус стоял в поле, потому что закончился бензин, люди переживают за родных, а дети замерзают.

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