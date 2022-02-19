О количестве жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых уже вывезли на территорию России, сообщают на ресурсах оккупантов, пишет 24 канал.

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Сколько людей с оккупированных территорий вывезли в Россию

По состоянию на 06:30 19 февраля количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2 436 детей,

– говорится в сообщении.

Оккупанты заявили о планах проводить эвакуацию, используя, кроме автобусов и автомобилей, железнодорожный транспорт. На 19 февраля поезда будут отправляться со станций: Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк-2.

В то же время "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники информируют, что по состоянию на 10:00 на территорию государства-агрессора уже прибыли 10 356 жителей оккупированных территорий: "4 527 россиян, 5 806 украинцев, 23 иностранца".

"Эвакуация" на оккупированной части Донбасса: основное

Массовую "эвакуацию" населения оккупированных территорий 18 февраля объявили главари боевиков. Впоследствии выяснилось, что обращение они записали еще за 2 дня до того. Активист Сергей Стерненко отметил, что это свидетельствует о том, что Россия заранее готовила операцию.

Оккупанты объясняют эвакуацию тем, что Вооруженные силы Украины якобы готовят наступление на Донецкую и Луганскую области. Хотя на самом деле именно российские наемники уже третий день активно обстреливают как украинские военные позиции, так и гражданские объекты.

Только из Донецкой области оккупанты планируют вывезти 700 тысяч украинцев.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предостерег, что боевики могут взорвать автобусы с людьми, которые будут ехать в Ростовскую область. А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила населению Донбасса вместо России ехать в Украину.

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