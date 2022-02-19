Про кількість жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, яких вже вивезли на територію Росії, повідомляють на ресурсах окупантів, пише 24 канал.

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Скільки людей з окупованих територій вивезли в Росію

Станом на 06:30 19 лютого кількість евакуйованого населення становила 6 603 особи, з них 2 436 дітей,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили про плани проводити евакуацію, використовуючи, окрім автобусів та автівок, залізничний транспорт. На 19 лютого потяги вирушатимуть зі станцій: Ясинувата, Макіївка, Дебальцеве, Горлівка, Іловайськ і Донецьк-2.

Водночас "РИА Новости" з посиланням на власні джерела інформують, що станом на 10:00 на територію держави-агресорки вже прибули 10 356 жителів окупованих територій: "4 527 росіян, 5 806 українців, 23 іноземців".

"Евакуація" на окупованій частині Донбасу: основне

Масову "евакуацію" населення окупованих територій 18 лютого оголосили ватажки бойовиків. Згодом з'ясувалося, що звернення вони записали ще за 2 дні до того. Активіст Сергій Стерненко зауважив, що це свідчить про те, що Росія заздалегідь готувала операцію.

Окупанти пояснюють евакуацію тим, що Збройні сили України начебто готують наступ на Донецьку та Луганську області. Хоча насправді саме російські найманці вже третій день активно обстрілюють як українські військові позиції, так і цивільні об'єкти.

Лише з Донецької області окупанти планують вивезти 700 тисяч українців.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов застеріг, що бойовики можуть підірвати автобуси з людьми, які їхатимуть у Ростовську область. А міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала населенню Донбасу замість Росії їхати в Україну.

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