Міністерка реінтеграції наголосила, що Україна не є ворогом для мешканців тимчасово окупованих територій. Тому вона закликає їх замість того, щоб їхати до Росії, виїхати на підконтрольну нашій владі територію. Таку заяву Ірина Верещук зробила під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Звернення Верещук до мешканців окупованих територій

Ірина Верещук звернулася до тих мешканців окупованих територій, які бояться за своє життя та життя та своїх рідних. Вона закликала їх знайти спосіб та приїхати на підкотрольну Україні територію.

Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, що їсти й відчували, що ви не одні,

– заявила Верещук.

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