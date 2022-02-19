В Орловській та Курській областях рухалось 3 колони військової техніки в сторону Москви. Також одна колона йшла в бік кордону з Україною.

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БТРи та армійські вантажівки в колоні

Як повідомляється, у бік Москви йшли дві колони з БТРами. У кожній з них було від трьох до шести – семи бронетранспортерів та армійських вантажівок та одна з паливозаправниками. У бік кордону йшла колона армійських вантажівок.

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