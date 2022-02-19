В Орловській та Курській областях рухалось 3 колони військової техніки в сторону Москви. Також одна колона йшла в бік кордону з Україною.
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БТРи та армійські вантажівки в колоні
Як повідомляється, у бік Москви йшли дві колони з БТРами. У кожній з них було від трьох до шести – семи бронетранспортерів та армійських вантажівок та одна з паливозаправниками. У бік кордону йшла колона армійських вантажівок.
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Ситуація на Донбасі: коротко
- Останніми днями терористи на окупованому Донбасі ведуть посилені обстріли та провокації. Зокрема, за останню добу окупанти порушили режим тиші майже 900 разів.
- При цьому російські найманці вбили українського воїна. Ситуація на фронті тримається критичною.
- Ватажки проросійських терористів також оголосили "загальну мобілізацію населення". Крім цього, почали й масову "евакуацію" людей до Росії.
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