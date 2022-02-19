В Орловській та Курській областях рухалось 3 колони військової техніки в сторону Москви. Також одна колона йшла в бік кордону з Україною.

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БТРи та армійські вантажівки в колоні

Як повідомляється, у бік Москви йшли дві колони з БТРами. У кожній з них було від трьох до шести – семи бронетранспортерів та армійських вантажівок та одна з паливозаправниками. У бік кордону йшла колона армійських вантажівок.

Російська техніка: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: коротко

Останніми днями терористи на окупованому Донбасі ведуть посилені обстріли та провокації. Зокрема, за останню добу окупанти порушили режим тиші майже 900 разів.

При цьому російські найманці вбили українського воїна. Ситуація на фронті тримається критичною.

Ватажки проросійських терористів також оголосили "загальну мобілізацію населення". Крім цього, почали й масову "евакуацію" людей до Росії.

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