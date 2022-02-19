Ситуація на Донбасі залишається критичною. Бойовики не припиняють обстріли, навпаки – з кожним днем все збільшують їх.

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Окупанти вбили українського бійця

Станом на 9:00 19 лютого зі сторони російсько-окупаційних військ зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок однієї з атак ворог вбив українського захисника. Військовий отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

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