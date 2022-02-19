Ситуация на Донбассе остается критической. Боевики не прекращают обстрелы, наоборот – с каждым днем ​​увеличивают их.

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Оккупанты убили украинского бойца

По состоянию на 9.00 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В результате одной из атак враг убил украинского защитника. Военный получил осколочное ранение, оказавшееся несовместимым с жизнью.

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