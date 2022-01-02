Подробно о ежедневном ходе ситуации на востоке Украины в 2022 году – читайте далее.

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Ситуация на Донбассе в январе

1 января. Российские наемники в первый день года 4 раза нарушили режим прекращения огня. Били в сторону Широкино, Новолуганского, Водяного и Зайцево. Стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение 2021 года боевики игнорировали договоренности

Еще летом 2020 года Трехсторонней контактной группе удалось договориться о тишине на Донбассе. Режим полного прекращения огня официально начал действовать с 27 июля. Сначала обстрелов со стороны российских наемников стало действительно меньше. Впрочем, дальше их количество постепенно увеличивалось. Из-за того, что российско-оккупационные войска вызывающе игнорировали перемирие, гибли военные ВСУ и мирные жители. Многие защитники Украины получили серьезные травмы и оказались в больнице.

В конце 2021 года в ТКГ договорились о возобновлении режима прекращения огня. У Зеленского этот шаг оценили как реальную возможность обеспечить тишину. На эту тему высказался, в частности, Андрей Ермак. Он заявил, что надеется на спокойные праздники в зоне ООС. В течение 22 декабря, когда и происходило заседание ТКГ, боевики действительно не открывали огонь по позициям ВСУ. Однако впоследствии возобновили обстрелы. С тех пор получили ранения уже 4 украинских воина.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала