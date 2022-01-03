В целом с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня. Противник продолжает дерзко нарушать договоренности о перемирии.

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Раненый защитник Украины

Из-за обстрела со стороны российских наемников пострадал военный Объединенных сил. Сейчас о нем заботятся медики. Состояние здоровья бойца – средней тяжести.

Где били боевики:

в направлении Светлодарска – из автоматических и противотанковых гранатометов;

в сторону Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку Шумов – из автоматических станковых гранатометов.

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